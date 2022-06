Knallroter Hingucker: Nilam Farooq beim Deutschen Filmpreis

Die Berliner Schauspielerin und ehemalige YouTuberin Nilam Farooq (32) war eine der grossen Gewinnerinnen der diesjährigen Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend in ihrer Heimatstadt. Sie wurde nicht nur zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Christoph Maria Herbst (56) für ihre Darstellung in Sönke Wortmanns (62) Kinofilm «Contra» (2021) mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet.