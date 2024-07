Kniefall, Ring und Tränen: Pia Tillmann und Zico Banach sind verlobt

«She said no, but loved the ring»

So romantisch der Moment auch ist, im Kommentar zu dem Clip, den beiden auf ihren Accounts geteilt haben, können sie sich ein Scherzchen nicht verkneifen. «She said no, but loved the ring», ist zu lesen, also «Sie hat nein gesagt, liebt aber den Ring». Besagtes Schmuckstück zeigen die beiden dann auch stolz in einer Story. Hier ist auch ein niedlicher Clip zu finden, in dem Zillmanns Erstgeborener zu hören ist: «Mama und Zico heiraten», sagt er und fügt hinzu: «Nur nicht heute». Das bestätigt seine Mutter lachend. Dann zeigt sie nochmal ihren Verlobungsring: «Er muss noch angepasst werden, er ist ein bisschen gross [...] Aber es war sehr ramontisch», schwärmt die Braut in spe.