Knigge-Regeln für die Weihnachtsfeier

Auch Servietten gehören zu den Tischmanieren. Wo gehören sie hin und wie werden sie nach dem Benutzen abgelegt?

Lüdemann: Ein oberstes Gebot ist: Stoff– und Papierservietten werden gleich behandelt. Wir kämen niemals auf die Idee, eine Stoffserviette in den Teller zu legen und deswegen sollten wir das auch mit Papierservietten nicht machen. Wenn wir uns an den Tisch setzen, dürfen wir die Serviette wegnehmen und legen sie ganz aufgefaltet auf den Schoss. Da bleibt sie auch liegen, bis wir uns das erste Mal den Mund abgetupft haben. Dabei würde man die Serviette vom Knie wegnehmen, sich den Mund abtupfen und sie einmal gefaltet mit der Öffnung zu uns auf den Schoss zurücklegen, damit keiner sieht, was abgetupft wurde. Übrigens dürfte ich, wenn ich eine kleine Fischgräte im Mund habe, diese in der Serviette entsorgen, weil das sonst schwierig ist, sie auf die Gabel zurück und dann an den Tellerrand zu legen. Die Serviette bleibt so lange auf dem Schoss, bis das Menü beendet ist. Beendet ist es erst mit dem Servieren des Kaffees. Erst dann sollten wir aufstehen und die Serviette links von uns zusammengefaltet auf den Tisch legen.