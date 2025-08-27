«Knight Rider» kommt als Kinofilm zurück

In Deutschland erwies sich die Serie sogar als noch erfolgreicher als in den USA und machte David Hasselhoff hierzulande schon Mitte der 80er zum Superstar – lange bevor er in seiner Heimat mit «Baywatch» in den 90er–Jahren den grossen Durchbruch schaffte. Die deutschsprachige Erstausstrahlung begann im August 1985 bei RTL plus, wo Michael Knight und K.I.T.T. schnell Kultstatus erlangten. Hörspielkassetten, Modellautos, Videospiele und zahllose Wiederholungen im Nachmittagsprogramm sorgten dafür, dass «Knight Rider» für eine ganze Generation zum festen Begleiter wurde.