«Knives Out 2»: Ist die Rolle von Daniel Craig queer?

Zweiter Teil erneut hochkarätig besetzt

Die Besetzung von «Glass Onion: A Knives Out Mystery» geizt jedenfalls nicht mit grossen Namen. So gehören Natasha Lyonne (43, «Irresistible»), Edward Norton (53, «The French Dispatch»), Janelle Monáe (36, «Antebellum»), Kathryn Hahn (49, «Wanda Vision»), Kate Hudson (43, «Truth Be Told»), Leslie Odom Jr. (41, «Hamilton») und Dave Bautista («Guardians of the Galaxy», 53) zum hochkarätigen Cast. Ethan Hawke (51, «The Northman») ist in einer nicht genannten Rolle dabei. Hugh Grant (62, «The Undoing»), der Cellist Yo-Yo Ma (67), die zwei inzwischen verstorbenen Filmstars Angela Lansbury (1925-2022) und Stephen Sondheim (1930-2021) spielen sich selbst.