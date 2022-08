«Knives Out 2»: Startdatum der Krimi-Fortsetzung steht fest

Daniel Craig (54) ist bald wieder in einer beliebten Rolle zu sehen. Nicht als James Bond, dafür als Privatdetektiv Benoit Blanc. «Glass Onion: A Knives Out Mystery», die Fortsetzung des Krimis «Knives Out - Mord ist Familiensache» (2019), startet am 23. Dezember auf Netflix. Das hat der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben. Auch erste Bilder wurden veröffentlicht.