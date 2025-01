«Knives Out »: Das verrät das erste Bild zu «Wake Up Dead Man»

Viel ist über «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» noch nicht bekannt. Angeblich wird der Netflix–Film im Herbst 2025 erscheinen. Verkündet wurde über den Inhalt bisher nur, dass es sich um den «bisher gefährlichsten Fall» für Detektiv Blanc handeln soll. In einem Video zur Ankündigung des Films war ein Sarg zu sehen.