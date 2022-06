Mit «Knives Out - Mord ist Familiensache» ist 2019 eine erfrischend durchdachte und gleichsam unterhaltsame Krimi-Komödie mit Starbesetzung in die Kinos gekommen. Eine, die eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass Daniel Craig (54) weit mehr als nur James Bond im Repertoire hat. Tatsächlich wusste Rian Johnsons (48) Whodunit-Geschichte so zu überzeugen, dass sich Streamingdienst Netflix sogleich die Rechte an zwei Fortsetzungen sicherte und Craig zum Topverdiener Hollywoods beförderte. Am 27. Juni ist «Knives Out» zum ersten Mal im Free-TV (20:15 Uhr, das Erste) zu sehen. Für wen lohnt sich die wendungsreiche Suche nach dem Mörder?