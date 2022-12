«Knives Out»-Star Daniel Craig verblüfft von Rummel um Chris Evans

Aktuell können Abonnenten des Streamingdienstes Netflix den hochunterhaltsamen Kriminalfilm «Glass Onion: A Knives Out Mystery» streamen. In der Fortsetzung von «Knives Out - Mord ist Familiensache» aus dem Jahr 2019 schlüpft Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (54) erneut in die Rolle des weltberühmten Detektivs Benoit Blanc. Im Gegensatz zur von ihm gespielten Figur gelang es Hauptdarsteller Craig jedoch bis zum heutigen Tag nicht, ein ganz spezielles Rätsel zu lösen: Die grosse Faszination rund um Chris Evans' (41) Pullover aus dem ersten Teil der Kriminalfilm-Reihe kann der Star nicht nachvollziehen. «Das geht über meinen Verstand», verriet Craig jetzt in einem Interview mit der «BBC» zu «Knives Out 2».