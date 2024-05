«Knives Out»: Zwei weitere Hochkaräter stossen zum Cast für Teil drei

Beinahe so spannend wie die Fälle selbst sind in den bisherigen zwei «Knives Out»–Teilen die Besetzungen ausgefallen. Daniel Craig (56) als Privatdetektiv Benoit Blanc fand sich sowohl in «Knives Out – Mord ist Familiensache» sowie der Fortsetzung «Glass Onion: A Knives Out Mystery» von einem stargespickten Ensemble–Cast umgeben. Das wird auch im dritten Streich so sein, wie die US–Branchenseite «Variety» berichtet.