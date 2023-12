Knossi und Victoria Swarovski moderieren neue «Supertalent»-Staffel

Die 16. Staffel von «Das Supertalent» wartet nicht nur in der Jury mit neuen Gesichtern auf: Jens «Knossi» Knossalla (37) und Victoria Swarovski (30) werden als neues Moderatoren–Duo an den Start gehen. «Beide bringen ein gutes Gespür für Talente mit und sind schon ganz neugierig auf die grossen und kleinen Kandidatinnen und Kandidaten, die bald vor die Jury treten», heisst es auf dem offiziellen Instagram–Account der RTL–Show. Dort meldet sich das Duo in einem kurzen Video auch selbst zu Wort.