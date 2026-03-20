Knusprige Leckerei: Rosmarin-Kekse mit Pinienkernen und Pistazien

Diese Rosmarin–Kekse sind alles andere als klassisch: Sie kombinieren die Zartheit eines süssen Mürbeteigs mit herzhaften, mediterranen Aromen. Pinienkerne und Pistazien sorgen für Crunch, während Rosmarin eine feine, leicht herbe Note einbringt. Ein Rezept, das vertraute Zutaten neu interpretiert und dabei unkompliziert bleibt.
Zutaten (für ein Blech, ca. 30 Stück)
280 g Mehl (Type 405)
150 g kalte Butter, gewürfelt
80 g Puderzucker
1 Ei (Zimmertemperatur)
2 EL frischer Rosmarin, fein gehackt
70 g Pinienkerne
70 g Pistazien, grob gehackt
1 TL Fleur de Sel
1/2 TL Backpulver
1 Prise schwarzer Pfeffer
1 EL Olivenöl
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Rührschüssel, Küchenwaage, Handrührgerät oder Küchenmaschine, Teigschaber, Messer, Schneidebrett, Frischhaltefolie
Zubereitung (75 Minuten)
1. Mehl, Backpulver, Puderzucker und den schwarzen Pfeffer in einer grossen Schüssel vermengen. Die kalten Butterwürfel hinzufügen und mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine zu einer krümeligen Masse verarbeiten, bis keine groben Butterstücke mehr sichtbar sind.
2. Das Ei, das Olivenöl und den fein gehackten Rosmarin hinzufügen und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Die Pinienkerne und zwei Drittel der Pistazien unterarbeiten. Den Teig zu einer flachen Platte formen, in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
3. Den Backofen auf 170 °C Ober–/Unterhitze vorheizen, das Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem gleichmässigen Rechteck von etwa 25 x 30 cm und rund 5 mm Stärke ausrollen. Den Teig direkt auf das Blech heben. Die restlichen Pistazien gleichmässig auf der Oberfläche verteilen, leicht andrücken und den Teig mit Fleur de Sel bestreuen.
4. Mit einem scharfen Messer den Teig in etwa 5 x 4 cm grosse Rechtecke vorschneiden, ohne die Stücke zu trennen. So brechen die Kekse nach dem Backen sauber entlang der Linien. Im vorgeheizten Ofen 18–22 Minuten goldbraun backen. Die Kekse sollten an den Rändern leicht gebräunt sein, in der Mitte aber noch minimal nachgeben. Auf dem Blech vollständig auskühlen lassen. Die Kekse danach entlang der Vorschnitte brechen.
Anrichtetipps
Die Kekse leicht überlappend auf einem Holzbrett oder einer Schieferplatte anrichten. Ein paar frische Rosmarinzweige als Dekoration dazulegen.
Getränkeempfehlung
Ein leichter, trockener Vermentino aus Sardinien harmoniert perfekt mit dem Rosmarin und hebt die nussigen Aromen der Pinienkerne hervor.
Ein spritziger Apfel–Rosmarin–Fizz aus naturtrübem Apfelsaft und Mineralwasser, verfeinert mit einem Spritzer Zitrone, bildet eine fruchtig–herbe Begleitung.
Rezeptvariationen
50 g geriebener Parmesan und eine Extraportion schwarzer Pfeffer verleihen den Keksen eine würzige, crackerähnliche Note.
2 TL grob gehackte Zartbitterschokolade ergänzen den Rosmarin um eine herbe, überraschend harmonische Tiefe.