Kobe Bryant: Kinofilm über Ausnahme-Basketballer in Arbeit

Es ist ein Leben, das es wert ist, auf der Kinoleinwand erzählt zu werden. Kobe Bryant (1978–2020) trat in der nordamerikanischen Profiliga NBA die inoffizielle Nachfolge von Michael Jordan (62) an, wurde fünf Mal zum Meister der besten Basketballliga der Welt – und kam im Jahr 2020 auf tragische Weise bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Jetzt befindet sich offenbar ein Film über den Ausnahme–Basketballer in der Entwicklung, wie das US–Branchenmagazin «Variety» berichtet.