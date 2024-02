Kobe-Bryant-Statue enthüllt: So emotional reagiert seine Witwe

Witwe Vanessa Bryant erklärte bei der Enthüllung der Statue laut «People»–Magazin: «Es versteht sich von selbst, dass heute ein besonders trauriger Tag für uns ist, da Kobe und Gigi nicht hier sind, um diesen Moment, der unglaublich schön sein sollte, und das Vermächtnis von Kobe zu feiern.» Sie sagte demnach weiter: «Kobe hatte so viele Menschen, die ihn von Anfang an auf der ganzen Welt unterstützt haben. Und dieser Moment ist nicht nur für Kobe, sondern für alle, die ihn all die Jahre angefeuert haben.» Sie fügte hinzu, in Los Angeles habe man ihn mit offenen Armen empfangen, «ihr seid so wichtig für ihn, unsere Familie und sein Vermächtnis gewesen».