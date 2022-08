Kobe Bryants Witwe Vanessa gratuliert ihm zum Geburtstag

Erst kürzlich hatte Vanessa Bryant in einem Prozess um Fotos von der Unfallstelle ausgesagt. Vor Gericht erklärte sie, dass sie «täglich in Angst» lebe, «dass die Bilder plötzlich in den sozialen Medien auftauchen». Es geht um Fotos, die Feuerwehrleute und Polizisten aufgenommen haben sollen. «Niemand sollte seine Familie auf diese Weise sehen müssen», sagte sie unter anderem laut eines Berichts des Promi-Portals «TMZ». Bryant verlange vom Bezirk von Los Angeles ein Schmerzensgeld in nicht bezifferter Höhe.