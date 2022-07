Kochen zum kleinen Preis: Fünf vegane Rezepte unter fünf Euro

Zunächst den Reis etwa eine halbe Stunde lang in Wasser einweichen. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Dann die grünen Linsen mit dem Wasser und etwas Salz in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, Hitze reduzieren, Topf auf den Deckel geben und die Linsen etwa 15 Minuten ziehen lassen. Währenddessen bedecken Sie den Boden einer grossen Pfanne mit Pflanzenöl und schmoren darin die Zwiebelringe bei schwacher Hitze an, bis sie dunkelbraun sind (etwa 45 Minuten). Anschliessend den eingeweichten Reis zu den Linsen geben, umrühren und mit Deckel weitere 30 Minuten bei niedriger Hitze ziehen lassen. Linsen und Reis vom Herd nehmen, umrühren, salzen und mit den geschmorten Zwiebeln, gehackter Petersilie und einem Klecks pflanzlichem Joghurt servieren.