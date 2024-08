Kollaps auf der Bühne: Rapper Fatman Scoop stirbt mit 53 Jahren

Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht

Der gebürtige New Yorker Fatman Scoop soll nach Informationen von «TMZ» zuvor zusammengebrochen sein. Er habe wiederbelebt werden müssen und sei in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge am Freitag (30. August) im Town Center Park in Hamden, Connecticut. Der Musiker soll auf der Bühne plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Behörden bestätigten gegenüber «TMZ», dass es gegen 20:30 Uhr einen medizinischen Notfall gegeben habe.