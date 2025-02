Kollege von Brad Pitt: Joe Biden unterschreibt bei Hollywood-Agentur

Rückkehr zu seiner alten Agentur

Tatsächlich ist es nicht die erste Zusammenarbeit Bidens mit der CAA. Bereits von 2017 bis 2020 wurde er von der Agentur vertreten – in der Zeit zwischen seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama (63) und seiner eigenen Präsidentschaft. In dieser Phase veröffentlichte er auch seine Memoiren «Versprich es mir: Über Hoffnung am Rande des Abgrunds».