«Köln 50667»: Ab Oktober wird alles anders

Die Neulinge sind Jessica Huber, die Fans aus den Formaten «Princess Charming» und «Sommerhaus der Stars» kennen könnten. Auch Vanessa Wittmann steigt ein – sie war zuvor in «Ex on the Beach» und «Are You The One» zu sehen. Der Dritte im Bunde ist Bennet Pfeifer (29), der sich als Rapper Coach Bennet einen Namen gemacht hat.