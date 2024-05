«Köln 50667»: Zwei Fanlieblinge feiern im Stream ihr Comeback

Die letzten Episoden im TV

Im Fernsehen verabschiedet sich «Köln 50667» genau eine Woche nach dem Streaming–Start der neuen Folgen mit einer grossen Final–Episode am 13. Juni. Am 14. Juni wird bei RTLzwei zudem ein «Best–of–Special» ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, der kann das Finale ab dem 6. Juni und das Special ab dem 7. Juni bei RTL+ streamen.