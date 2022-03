Kolonialzeit: Whoopi Goldberg fordert Entschuldigung von den Royals

Schauspielerin und Moderatorin Whoopi Goldberg (66) hat in der jüngsten Ausgabe ihrer TV-Talkshow «The View» die britische Königsfamilie in die Mangel genommen. Die Oscarpreisträgerin kritisierte die Beteiligung der Royals an der Kolonialzeit und der Sklaverei. Grossbritannien habe «Indien jahrelang unterdrückt», so Goldberg im Gespräch mit ihren Kolleginnen. «Lasst uns nicht vergessen, dass sich all diese Leute entschuldigen müssen.»