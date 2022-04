Freddy Rincón nahm mit der kolumbianischen Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften 1990, 1994 und 1998 teil. Seinen berühmtesten Treffer erzielte er im WM-Spiel gegen Deutschland 1990 in der Vorrunde: Er schoss den Ball durch die Beine des deutschen Torwarts Bodo Illgner (55) zum 1:1-Endstand und verhalf damit Kolumbien ins Achtelfinale. In Europa schnürte er seine Schuhe für die beiden Top-Teams SSC Neapel und Real Madrid.