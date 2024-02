Komiker Adam Sandler sorgt auf der Berlinale für Hollywood-Flair

Auch am Mittwochabend sorgte gleich eine ganze Reihe hochkarätiger Hollywoodstars in Berlin für Glamour: Comedy–Legende Adam Sandler (57) war in die deutsche Hauptstadt gekommen, um in der Reihe Berlinale Special ausser Konkurrenz seinen neuen Netflix–Film «Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt» als Weltpremiere vorzustellen. Sandlers Co–Stars Carey Mulligan (38), Paul Dano (39) und Kunal Nayyar (42) waren ebenfalls angereist, und sorgten für Hollywood–Flair auf dem roten Teppich vor dem Berlinale Palast.