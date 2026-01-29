Komiker Maxi Schafroth sorgt für Fassungslosigkeit in Grönland

Ein Komiker, «der versucht hat, humorvoll zu sein»

«Dieser Typ hat versucht, die amerikanische Flagge vor dem Kulturzentrum in Nuuk zu hissen. [...] Glücklicherweise wurde er rechtzeitig vom Personal gestoppt. Wenn Sie unsere Werte nicht respektieren, warum sind Sie in Nuuk?!», schrieb Joelsen dazu. Etwas später teilte er dann mit: «Es war ein deutscher Komiker – aus der deutschen Satire–Sendung ‹extra 3› – der versucht hat, humorvoll zu sein, indem er sich als Vertreter der US–Regierung ausgegeben hat. Er wurde der Polizei gemeldet.»