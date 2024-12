Komiker und «Let's Dance»-Star Tony Bauer: 2024 war für ihn «insane»

Im grossen Finale im Mai konnte Bauer dann verkünden, dass es ein Wiedersehen mit ihm in einer anderen Show des Senders geben wird – er wird in der Jury von «Das Supertalent» sitzen, die im kommenden Frühjahr zu sehen sein wird. Ausserdem geht es für den Comedian schon im Januar 2025 mit seiner Tour weiter. «Es ist alles so, als hätte einer die Bremsen abmontiert und gesagt: ‹Gib Gas, jetzt.›», erzählt Bauer im Gespräch mit RTL.