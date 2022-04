Für die Komikerin Carolin Kebekus (41) ist der Mangel an weiblichen Band bei Festivals wie Rock am Ring oder Rock am Park ein deutliches Zeichen dafür, dass Sexismus in der Musikbranche vorherrscht. «Wenn man sieht, dass auch in diesem Jahr der Frauenanteil auf der Bühne gegen null geht, kann das einfach nicht sein. Das geht 2022 nicht mehr», sagte Kebekus im «Talk mit K»-Podcast.