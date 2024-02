Kommen AC/DC im Sommer nach München? Die Schicksalsschläge der Band

Diese Schicksalsschläge trafen die australische Kultband bereits

So musste die australische Band einen ersten schweren Schicksalsschlag verkraften, als Sänger Bon Scott (1946–1980) nach der Veröffentlichung des ikonischen Albums «Highway to Hell» am 19. Februar 1980 auf tragische Weise verstarb. Scott soll angeblich nach einer durchzechten Nacht in London an seinem eigenen Erbrochenen erstickt sein – auf dem Rücksitz eines Autos. Als offizielle Todesursache wurde eine Alkoholvergiftung angegeben.