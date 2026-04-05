Kommender «Herr der Ringe»-Film: Aragorn wird offiziell neu besetzt

«Wir müssen noch alles für uns behalten», sagte Serkis in dem aktuellen Interview, als er nach weiteren Informationen zum Film gefragt wird. Er bestätigte lediglich noch, dass «unser Film zwischen ‹Der Hobbit› und ‹Der Herr der Ringe›» spielt und «The Hunt for Gollum» heisst. «Es ist eine physische Jagd nach der Figur, aber auch eine psychologische Suche von Gollum nach sich selbst. Wir stehen also gerade kurz vor dem Start, und es ist sehr aufregend. Und ja, das wird eine wilde Fahrt.»