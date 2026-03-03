«Kommissar Rex»: Starttermin für Neuauflage steht fest

Fans des berühmtesten Schäferhunds im deutschen Fernsehen können sich den 13. April 2026 rot im Kalender markieren. An diesem Montag feiert «Kommissar Rex» um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn sein Comeback – mit sechs brandneuen Prime–Time–Filmen. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.
Gleich der Auftakt verspricht Hochspannung: In einer Bar nahe dem Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann mit einem Zettel in der Hand. Darauf steht eine unmissverständliche Warnung – unter ihm tickt eine Bombe. Rex' untrügliche Nase bestätigt den Verdacht: Der Sprengsatz ist echt. Von hier an übernimmt sein menschlicher Kollege, Kommissar Max Steiner.
Maximilian Brückner als neuer Partner von Rex
In die Rolle des erfahrenen Ermittlers schlüpft Maximilian Brückner. Steiner ist Single, hadert noch mit der Trennung von Ex–Frau Sarah (Marie Burchard) und teilt sein Zuhause mit dem vierbeinigen Kollegen. In der Wiener Mordkommission arbeiten die beiden mit Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) unter der Leitung von Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) liefert die forensische Unterstützung.
Für zusätzlichen Wirbel sorgt Steiners erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die aus Südamerika zurückkehrt. «Und wo die Tochter ist, da ist die Mutter nicht weit», kündigt der Sender an. Für reichlich Zündstoff ist also wohl auch abseits der Kriminalfälle gesorgt.
Alle sechs Folgen laufen ab dem 13. April jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1, parallel stehen sie auf Joyn zum Abruf bereit. Der Kult–Schäferhund hat seit seinem ersten TV–Einsatz in den 1990er–Jahren Fernsehgeschichte geschrieben. Ob Rex auch in neuer Besetzung an alte Erfolge anknüpfen kann, wird sich ab Mitte April zeigen.
Tobias Moretti (66) spielte ab 1994 das erste Herrchen von Rex. Mit der Rolle als Kriminalinspektor Richie Moser gelang ihm der grosse Durchbruch, genauso wie Karl Markovics (62) als Mosers Assistent Ernst Stockinger. Wie der Wiener Schauspieler Markovics kürzlich im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» klarstellte, hat er sämtliche Anfragen für eine Rückkehr abgelehnt: «Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt.» Es sei «nicht mehr die Zeit und nicht mehr der Platz für mich. Ich wäre mir aufdringlich vorgekommen», erklärte er. Was seine Anwesenheit hätte rechtfertigen können, sei «einzig und allein, dass ich damals dabei war. Sonst gibt's überhaupt keinen Grund».
Gedeon Burkhard (56) übernahm als Alexander Brandtner 1998 die Hauptrolle von Tobias Moretti. 2001 stieg der Schauspieler aus der beliebten Serie wieder aus. Alexander Pschill (55) übernahm bis zum Serienende 2004 als Marc Hoffmann.