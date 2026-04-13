«Kommissar Rex» und mehr: Die berühmtesten tierischen Serienstars

«Kommissar Rex»

Die österreichische Serie wurde weltweit zum Hit. Erstmals ermittelte der clevere Polizeihund 1994 in Wien und sorgte viele Jahre für Familienunterhaltung. Tobias Moretti spielte das erste Herrchen von Rex, Gedeon Burkhard übernahm von 1998 bis 2001. Alexander Pschill folgte in der Hauptrolle bis zum Serienende 2004. Nachdem die beliebte Serie in anderen Ländern lief, startet nun in Deutschland eine Neuauflage: Ab dem 13. April laufen sechs Primetime–Filme jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1, parallel stehen sie auf Joyn zum Abruf bereit. Neben dem Deutschen Schäferhund ist Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner zu sehen. In der Wiener Mordkommission arbeiten die beiden mit Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) unter der Leitung von Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) liefert die forensische Unterstützung.