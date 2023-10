«Kommissarin Lucas» endet: Die erfolgreichsten TV-Ermittlerinnen

Seit 2003 und damit seit 20 Jahren ermittelte Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas in verzwickten und dramatischen Mordfällen in Regensburg und Nürnberg. Zum Abschied am heutigen Samstag (28. Oktober, 20:15 Uhr, ZDF) wird es in der Episode «Finale Entscheidung» nochmal besonders verzwickt, denn die Ermittlerin verfängt sich in einem Netz aus Schweigen, Lügen und Drohungen...