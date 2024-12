Kommt die Fortsetzung «Barbie 2»? Produktion hat offenbar begonnen

Idee für «Barbie 2»?

«Von einer gut platzierten Quelle» will das US–Magazin erfahren haben, dass Gerwig und Baumbach «eine Idee für die Fortsetzung» entwickelt hätten und in der Folge mit dem Ausarbeiten eines Drehbuchs beginnen könnten. Auch das Filmstudio Warner Bros. sei informiert. Die Schreib–Partner würden sich jedoch derzeit noch in einem «frühen Stadium» ihres Prozesses befinden. Sowohl das Filmstudio als auch ein Vertreter der Filmemacher haben den Bericht zurückgewiesen.