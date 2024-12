Kommt ein «Buffy»-Reboot? Sarah Michelle Gellar zeigt sich offen

Sarah Michelle Gellar erteilt «Buffy»–Reboot keine Absage

Am vergangenen Freitag (13. Dezember) zu Gast in der «Drew Barrymore Show», waren von Gellar erstmals andere Töne zu hören. «Es ist lustig. Ich habe immer Nein gesagt, weil es in seiner Blase ist, und es ist so perfekt», so Gellar wörtlich im Gespräch mit Gastgeberin Drew Barrymore (49).