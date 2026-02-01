Kommt Prinz Harry im Sommer nach Birmingham?

Die Tränen standen ihm in den Augen, als Prinz Harry (41) am 21. Januar seine Aussage im Londoner High Court beendete. «Es ist eine schreckliche Erfahrung», sagte der Herzog von Sussex mit brüchiger Stimme zu Richter Matthew Nicklin. Vier Tage lang hatte er in Saal 76 gegen die Herausgeber der «Daily Mail» und «Mail on Sunday» ausgesagt. Nun ist er zurück in Kalifornien – doch die nächste Reise in seine Heimat zeichnet sich bereits ab.