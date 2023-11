Kommt Taylor Swift nach Deutschland? Travis Kelce hält sich bedeckt

Seit einigen Wochen sorgt die angebliche Romanze zwischen Pop–Ikone Taylor Swift (33) und NFL–Star Travis Kelce (34) immer wieder für Schlagzeilen. Der Profi–Footballer befindet sich derzeit in Deutschland – am Sonntag (5. November) steht in Frankfurt ein Spiel seiner Mannschaft Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins an. Viele Swifties fragen sich derzeit daher, ob sie ihr Idol am Wochenende auf der Tribüne im Fussballstadion von Eintracht Frankfurt sitzen sehen werden. Eine Frage, die Kelce bei der Pressekonferenz am Freitag den Journalisten gegenüber unbeantwortet liess.