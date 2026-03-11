Kommunalwahl 2026: Rapper Bushido erhält drei Stimmen in Grünwald

Eigentlich wollte Bushido (47) im beschaulichen Grünwald vor allem eines: Ruhe finden und den Fokus auf sein Familienleben mit Ehefrau Anna–Maria (44) und den acht Kindern legen. Doch kaum ist der Rapper in die bayerische Gemeinde bei München gezogen, findet er sich ungeplant in der Politik wieder. Bei der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag erhielt Bushido drei Stimmen – und das ganz ohne offizielle Kandidatur.