Komponist Wolfgang Rihm im Alter von 72 Jahren gestorben

Rihm wurde 1952 in Karlsruhe geboren und studierte von 1968 bis 1972 an der Hochschule für Musik in seiner Heimatstadt. Er schloss sein Studium in Komposition und Musiktheorie parallel zum Abitur ab. Danach folgten Studien in Köln und Freiburg sowie Dozententätigkeiten in Karlsruhe oder München. 1985 übernahm der Komponist die Professur für Komposition an der Musikhochschule Karlsruhe. In der Musikwelt bekannt wurde er unter anderem durch das Orchesterstück «Morphonie – Sektor IV» oder die Kammeroper «Jakob Lenz». Zu seinen vielfältigen Kompositionen zählen Orchesterwerke, Solokonzerte oder Bühnenwerke. Rihm wurde unter anderem mit einer Komposition für die Auftaktveranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie im Grossen Saal 2017 beauftragt.