König Carl Gustaf von Schweden trauert um einen langjährigen Freund

Diese Trauerfeier hat eine besondere Bedeutung für König Carl Gustaf von Schweden (77). Denn Martti Ahtisaari (1937–2023) war ein langjähriger und wichtiger Wegbegleiter des Monarchen. Der ehemalige finnische Präsident war am 16. Oktober im Alter von 86 Jahren verstorben und war am Freitag im Rahmen eines Staatsbegräbnisses gewürdigt worden. In der Kirche nahm der König aus dem Nachbarland hinter der Witwe und ihrem Sohn Platz.