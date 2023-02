König Carl XVI. Gustaf hat Herz-OP gut überstanden

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) hat sich am Montag (20. Februar) einer geplanten Operation in der Herzgegend unterzogen. Diese sei «nach Plan verlaufen und der König fühlt sich gut», teilt der Palast in Stockholm mit. Der König danke für «all die Unterstützung und Wärme, die ihm entgegengebracht» werde. Für das schwedische Gesundheitswesen sei er ebenfalls dankbar.