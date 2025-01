König Charles besucht Auschwitz am 80. Jahrestag der Befreiung

König Charles III. (76) reist Ende Januar nach Polen. Der britische Monarch wird dort am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, einer Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Alliierten beiwohnen. Das gab der Buckingham Palast am heutigen Montag (13. Januar) bekannt.