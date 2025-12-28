König Charles besucht kurz nach Weihnachten Sonntagsmesse

Mit ihm besuchten hochrangige Mitglieder der Königsfamilie den Gottesdienst, die ebenfalls bester Laune schienen: Prinz Edward (61) und Sophie, Herzogin von Edinburgh (60) folgte dem König und grinste in die Menge, die auf ihre Ankunft wartete. Prinzessin Anne (75) und Sir Tim Laurence machten sich ebenfalls auf den Weg in die Kirche. Auch Annes ältester Sohn war anwesend, begleitet von seiner Verlobten Harriet Sperling. Ebenfalls unter den Gästen waren David Armstrong–Jones, 2. Earl of Snowdon, und seine Tochter Lady Margarita Armstrong–Jones.