König Charles bringt englischen Whisky für 100 Pfund heraus

Wachsendes Vermögen des Monarchen

Der neue Whisky reiht sich in die wachsenden kommerziellen Aktivitäten des königlichen Haushalts ein. Wie die «Sunday Times Rich List» in diesem Jahr offenbarte, ist das Vermögen von König Charles im vergangenen Jahr um 30 Millionen Pfund (34 Mio. Euro) auf 640 Millionen Pfund (727 Mio. Euro) gestiegen. Damit ist er doppelt so vermögend wie seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (1926–2022), deren Vermögen 2022 auf 370 Millionen Pfund (421 Mio. Euro) geschätzt wurde.