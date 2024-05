König Charles: Demonstrativ gute Laune bei Gottesdienst

Mit dem Besuch eines Gottesdienstes anlässlich der Verleihung des «Order of the British Empire» absolvierte der britische König Charles III. (75) am heutigen 15. Mai einen weiteren öffentlichen Auftritt. Auf Bildern des Ereignisses sieht man den Monarchen an der Seite seiner Frau Camilla (76) die Stufen der St. Paul's Cathedral in London hinaufschreiten, beide gehüllt in rosarote zeremonielle Roben.