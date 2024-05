König Charles: Diese Schirmherrschaft übernimmt er von Herzogin Meghan

Nach der Thronbesteigung von König Charles III. (75) wird weiter an der Neustrukturierung innerhalb der Royal Family gearbeitet. Am Samstag (4. Mai) gab der Buckingham Palast bekannt, dass nach September 2022 «eine umfassende Überprüfung von mehr als 1.000 königlichen Schirmherrschaften und Wohltätigkeitspräsidentschaften durchgeführt wurde. Anlässlich des ersten Jahrestags der Krönung Ihrer Majestäten werden die Ergebnisse in der kommenden Woche den betreffenden Organisationen mitgeteilt.»