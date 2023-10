König Charles empfängt Oberrabbiner: Tiefe Sorge nach Hamas-Terror

Royale Statements nach Terrorattacke der Hamas

Bereits tags zuvor liess der Palast mitteilen, dass König Charles «sehr besorgt über die Situation» in Israel sei. Seine Gedanken und Gebete seien bei all denen, die leiden, insbesondere bei denen, die Angehörige verloren hätten. Ähnlich äusserte sich bereits ein Sprecher von Thronfolger Prinz William (41) und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41). Ebenfalls via X veröffentlichten die beiden ein Statement, in dem sie sich erschüttert zeigten und auf baldigen Frieden hofften.