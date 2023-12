König Charles erinnert Staatschefs: «Die Erde gehört uns nicht»

König Charles spricht über seine Enkelkinder

König Charles, der sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz einsetzt, nimmt im Namen der britischen Regierung und auf Einladung des Gastgebers, der Vereinigten Arabischen Emirate, an dem Gipfel teil. Er verwies in seiner Rede dem Bericht zufolge auf die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels, darunter Überschwemmungen in Asien sowie schwere Waldbrände in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Griechenland.