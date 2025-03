König Charles erstmals seit Krankenhaus-Aufenthalt gesichtet

König Charles III. (76) hat sich erstmals seit seinem überraschenden Krankenhaus–Aufenthalt vergangene Woche gezeigt. Der Monarch wurde am Freitag fotografiert, wie er seinen Londoner Wohnsitz Clarence House in einem Audi verliess. Auf Fotos ist zu sehen, dass er dabei einigen Fans zuwinkte, die sich am Strassenrand versammelt hatten.