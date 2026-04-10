König Charles feiert 100. Geburtstag der Queen mit historischer Rede

Charles soll persönliche Gedanken darüber niedergeschrieben haben, was er als die grössten Errungenschaften seiner Mutter ansieht. Auch eine bewegende Videomontage «mit ergreifenden Momenten» aus ihrem Leben soll es dem Bericht zufolge zu sehen geben. Darunter sind vermutlich auch Aufnahmen aus dem Juni 2022. Damals feierte das Land das Platin–Thronjubiläum der Königin. Sie verstarb wenig später, am 8. September 2022, im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral.