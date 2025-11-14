König Charles feiert 77. Geburtstag - Palast dankt mit Gehstock-Foto

Ein Jahr voller Herausforderungen

Der 77. Geburtstag markiert das Ende eines besonders bewegten Jahres für den König. Anfang 2024 wurde bei Charles eine nicht näher spezifizierte Krebserkrankung diagnostiziert. Seither unterzieht sich der Monarch einer regelmässigen Behandlung, bei der es sich Berichten zufolge um wöchentliche Sitzungen handelt. Im September besuchte Charles bei der Eröffnung eines neuen Krankenhauses in Birmingham andere Krebspatienten. In einer berührenden Begegnung sagte er einem Patienten, der nach seiner Genesung fragte, dass es ihm «nicht allzu schlecht» gehe und fügte hinzu: «Es gibt immer Hoffnung auf dem Weg.»