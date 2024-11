König Charles feiert Geburtstag: Das ist sein grösster Wunsch

König Charles hat zu seinem 76. Geburtstag am heutigen 14. November angeblich nur einen Wunsch: dass seine Söhne, die Prinzen William (42) und Harry (40), ihre zerrüttete Beziehung wieder in Ordnung bringen. Prinz Harry war 2020 in die USA gezogen und hatte in TV–Interviews, einer Netflix–Doku und seiner Autobiografie seine Familie angegriffen. Seitdem soll allen voran William den Kontakt zu ihm abgebrochen haben.